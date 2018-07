Clima muito quente preocupa Bruno Senna para o GP da Malásia

KUALA LUMPUR - Já concentrado na preparação para o GP da Malásia, que será realizado neste domingo no Circuito Internacional de Sepang, o brasileiro Bruno Senna revelou que a sua principal preocupação para a corrida é o forte calor, já que a previsão para o fim de semana é de temperaturas superiores aos 30ºC. Por isso, o piloto da Williams ressaltou a necessidade de se adaptar ao clima.

"É uma pista muito difícil, muito física e o calor é um grande problema na Malásia. Será importante para se aclimatar ao calor antes do fim de semana e pegar um carro com bom ajuste para estas condições", afirmou o brasileiro, que também deverá ter que pilotar com pista molhada no fim de semana, de acordo com a previsão do tempo.

Esta não será a primeira vez de Bruno Senna na Malásia, já que ele correu anteriormente no circuito de Sepang pela Hispania, em 2010, e também na GP2 Ásia. "Temos que continuar com o que aprendemos na Austrália. Eu fui para Sepang antes, então eu conheço a pista, e eu estou ansioso para o fim de semana de corrida", disse.

Contratado pela Williams para a temporada 2012, Bruno Senna começou mal o campeonato. No GP da Austrália, no último domingo, o piloto brasileiro abandonou a prova em Melbourne após se envolver em acidente com o brasileiro Felipe Massa.