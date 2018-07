Clima na Malásia deixa Massa preocupado, mas ele se diz preparado

Quarto colocado na Austrália, na prova que abriu a temporada 2015 da Fórmula 1, Felipe Massa agora se concentra no GP da Malásia, em busca do seu primeiro pódio no ano e também no circuito de Sepang. E o brasileiro revelou preocupação especial com o desgaste físico e com os efeitos no carro das temperaturas elevadas e da alta umidade relativa do ar durante a prova malaia.

"A Malásia é sempre muito quente e muito úmida, por isso é muito difícil fisicamente para os pilotos. O carro também tem seus desafios, já que a temperatura desempenha seu papel, por isso o nosso sistema de arrefecimento será muito importante", afirmou o piloto da Williams.

A chuva também pode ser um problema durante o GP da Malásia, como lembrou Massa. E o brasileiro revelou, inclusive, que realizou uma preparação física especial para não sofrer com problemas físicos no próximo fim de semana.

"A chuva é um problema, uma vez que sempre chove no momento do dia em que a corrida acontece, mas vamos estar preparados para isso. Eu tenho treinado muito duro no calor apenas para esta corrida, inclusive do ponta de vista cardíaco, que é importante", completou Massa.

Embora nunca tenha subido ao pódio no GP da Malásia, o brasileiro já conquistou duas pole positions, em 2007 e 2008, ambas pela Ferrari. A prova, a segunda da temporada, será disputada no próximo domingo, com largada prevista para as 4 horas (de Brasília).