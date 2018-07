Clos pilotará Hispania em treino livre na Inglaterra

"Estou muito satisfeito de pilotar novamente o F112 em Silverstone, onde eu tenho boas lembranças, já que estive no pódio em todas as minhas visitas na GP2. Depois de Barcelona, eu fiquei ansioso aguardando essa nova oportunidade", disse Clos, que já havia participado de um treino livre nesta temporada da Fórmula 1, no GP da Espanha.

Empolgado, Clos agradeceu a oportunidade e espera ajudar na evolução da Hispania. "O trabalho que estamos fazendo com a equipe está sendo positivo e acho que posso dar uma boa contribuição. Eu posso correr em melhores condições do que em Barcelona, porque que o carro era novo e tinha que fazer muitos testes aerodinâmicos. Agora tenho uma nova oportunidade, não para provar, mas para trabalhar com a equipe e evoluir tudo o que for possível", afirmou.