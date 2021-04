Colton Herta se reabilita de estreia dura e ganha etapa de St.Petersburg da Indy

Uma semana depois de amargar um péssimo 22.° lugar na abertura da temporada 2021 da Fórmula Indy, no circuito de Barber, no Alabama, o piloto americano Colton Herta, da equipe Andretti, se reabilitou em grande estilo: vencendo a etapa de St.Petersburg, na Flórida, com apresentação impecável.

O jovem de 21 anos liderou 97 das 100 voltas para ganhar pela quarta vez na carreira na Fórmula Indy. Neste domingo, o americano mostrou que pode se tornar um dos grandes pilotos da modalidade. Hertha sofreu enorme pressão na briga pela liderança do bicampeão Josef Newgarden, da Penske, mas não cometeu erros para cruzar a linha de chegada em primeiro.

No fim, Herta ainda abriu uma vantagem de 2s49 para superar Newgarden. Outro campeão, Simon Pagenaud, também da Penske, que ganhou a modalidade em 2016, cruzou na terceira colocação.

O resultado também teve motivos de festa para Newgarden, apenas o 23.° após rodar na primeira volta no Alabama ocasionando acidente que também acabou atingindo o carro de Colton Herta há uma semana.

As terceira e quarta etapas ocorrem no próximo final de semana, com corridas no sábado e no domingo, no Texas. A quinta prova do ano será no circuito misto de Indianápolis, no dia 15 de maio, antes das tradicionais 500 Milhas de Indianápolis, marcada para o dia 30.