Com boa estratégia, Rossi vence etapa de Mid-Ohio na Fórmula Indy

O piloto norte-americano Alexander Rossi selou neste domingo seu grande fim de semana em Mid-Ohio, 13ª das 17 etapas da temporada 2018 da Fórmula Indy, nos Estados Unidos. Após faturar a pole position no sábado, ele venceu a corrida ao apostar em grande estratégia, conquistando apenas a quarta vitória de sua carreira na categoria.

+ Hamilton vence de ponta a ponta na Hungria e amplia vantagem na liderança

+ Bottas lamenta incidentes no final da corrida: 'Não vejo nada de positivo'

O canadense Robert Wickens terminou em segundo lugar e o australiano Will Power completou o pódio. O resultado devolveu Rossi à briga pelo seu primeiro título na Indy. Ele ocupa agora o terceiro lugar geral, com 394 pontos. O líder é o neozelandês Scott Dixon, com 464, e o segundo colocado é o norte-americano Josef Newgarden, com 402 pontos.

Para vencer neste domingo, Rossi apostou numa estratégia de duas paradas nas 90 voltas da prova. Durante toda a corrida, ele dividiu as atenções com Power, Newgarden e Dixon. Largando na pole, o americano perdeu o posto na 23ª volta. E chegou a cair para o quinto lugar depois da primeira parada nos boxes.

A situação só começou a ser revertida na metade da prova. Rossi se aproximou dos líderes ao adiar a segunda parada, mantendo sua estratégia. O pit stop veio no 60º giro, quando retornou para a pista em segundo lugar. Só estava atrás de Wickens, que ainda faria uma terceira parada.

Era tudo o que Rossi precisava para assumir a liderança de vez e correr para a vitória, mesmo sob forte pressão do rival até os instantes finais da prova. O americano poupou pneus e conseguiu confirmar a vitória.

Os pilotos brasileiros não tiveram uma prova de destaque neste domingo. Tony Kanaan foi o melhor colocado, ao terminar a corrida na 18ª posição. Matheus Leist, que chegou a figurar em 17º, terminou logo atrás do compatriota. E Pietro Fittipaldi, que fez o seu retorno a uma corrida da Indy neste domingo, foi o 23º colocado.

No início de maio, ele sofreu um grave acidente nas Seis Horas de Spa-Francorchamps e precisou passar por cirurgia para se recuperar de fraturas nas pernas.

O trio brasileiro e os demais pilotos da Indy voltam para a pista no dia 19 de agosto para a disputa da etapa de Pocono, nos Estados Unidos.