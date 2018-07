Com boa vantagem, Vettel lidera primeiro treino livre nos EUA

AUSTIN - A julgar pelos resultados do 1º treino livre do GP dos Estados Unidos, nesta sexta-feira, Sebastian Vettel não deverá encontrar dificuldades para garantir o título neste fim de semana. No primeiro contato dos pilotos com o novo Circuito das Américas, o alemão dominou a primeira sessão com ampla vantagem sobre os demais.

Vettel, líder isolado do campeonato, marcou o tempo de 1min38s125, 1s418 acima do segundo mais rápido da sessão, o inglês Lewis Hamilton. O alemão abriu ainda maior vantagem sobre Fernando Alonso, seu rival na briga pelo título. Com 1min40s337, o espanhol ficou mais de dois segundos atrás de Vettel.

Jenson Button, companheiro de Hamilton na McLaren, foi o quarto mais rápido, seguido de Mark Webber, da Red Bull, e do brasileiro Felipe Massa. Nico Hulkenberg, Kamui Kobayashi, Nico Rosberg e Sergio Perez completaram o Top 10 desta sessão inicial em Austin, no Texas.

A sessão inicial no novo traçado da F1 contou com Hamilton mais bem adaptado nos primeiros dos 90 minutos da sessão. O inglês emplacava seguidas voltas na liderança até ser desbancado por Vettel, em grande ritmo, na parte final da atividade.

Os pilotos mostraram certa cautela na nova pista, pouco aderente neste primeiro treino. Não houve maiores incidentes, com exceção de uma ou duas saídas do traçado. Kimi Raikkonen, que não passou do 14º lugar, precisou ter o carro empurrado no fim. Não se sabe se houve falha mecânica ou pane seca.

Uma das novidades da sessão foi a participação de Bruno Senna, que geralmente dá lugar ao reserva Valtteri Bottas nos primeiros treinos de cada GP. A Williams tomou a decisão por precaução, já que o brasileiro tem maior experiência para estrear o traçado. Apesar da chance, Bruno Senna não passou do 22º lugar. Outra novidade foi a substituição do indiano Narain Karthikeyan pelo chinês Ma Qing Hua na Hispania.

Confira os tempos do 1º treino livre em Austin:

1º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min38s125

2º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min39s543

3º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min40s337

4º - Jenson Button (ING/McLaren), 1min40s528

5º - Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min40s650

6º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min40s966

7º - Nico Hulkenberg (ALE/Force India), 1min41s023

8º - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min41s036

9º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min41s159

10º - Sergio Perez (MEX/Sauber), 1min41s473

11º - Paul di Resta (ESC/Force India), 1min41s783

12º - Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), 1min41s825

13º - Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), 1min41s833

14º - Kimi Raikkonen (FIN/Lotus), 1min41s880

15º - Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1min41s998

16º - Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min42s539

17º - Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min42s588

18º - Charles Pic (FRA/Marussia), 1min43s288

19º - Heikki Kovalainen (FIN/Caterham), 1min43s443

20º - Vitaly Petrov (RUS/Caterham), 1min43s522

21º - Timo Glock (ALE/Marussia), 1min44s464

22º - Bruno Senna (BRA/Williams), 1min44s548

23º - Pedro de la Rosa (ESP/Hispania), 1min46s917

24º - Ma Qing Hua (CHI/Hispania), 1min48s559