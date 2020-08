Com Bottas na frente, Mercedes faz dobradinha no primeiro treino livre na Bélgica

As atividades de pista do GP da Bélgica, a sétima etapa da temporada de 2020 da Fórmula 1, começaram nesta sexta-feira da mesma maneira das corridas anteriores. Com a dobradinha da Mercedes, que neste primeiro treino livre teve o finlandês Valtteri Bottas, o aniversariante do dia (31 anos), como o mais rápido. Com o tempo de 1min44s493 na melhor de suas 18 voltas, ele ficou pouco à frente do inglês Lewis Hamilton, que cravou 1min44s562.

Bem próximo dos dois carros da Mercedes ficou, mais uma vez, o holandês Max Verstappen. Com sua Red Bull, ficou a apenas 0s081 (1min44s574) da marca estabelecida por Bottas. Ao longo da sessão, o finlandês e Hamilton mostraram melhor desempenho nos trechos mais rápidos da pista, enquanto o monoposto de Verstappen foi mais equilibrado na segunda parte do circuito de Spa-Francorchamps, que reúne mais curvas.

Mostrando novamente ser a terceira força da Fórmula 1 neste momento, a Racing Point também andou bem neste primeiro treino livre. O mexicano Sergio Pérez foi o quarto mais rápido, 0s136 atrás de Bottas, enquanto que o canadense Lance Stroll foi o quinto. O tailandês Alexander Albon, com o segundo carro da Red Bull, foi o sexto colocado.

Na sequência, até o 10.º lugar, houve uma alternância entre os carros da Renault e da McLaren. O francês Esteban Ocon, da equipe francesa, foi o sétimo colocado, seguido pelo espanhol Carlos Sainz Jr, do time britânico. O australiano Daniel Ricciardo, companheiro de Ocon, ficou com o nono melhor tempo da atividade e o inglês Lando Norris fechou o Top 10.

Já a Ferrari, que venceu no ano passado na Bélgica com Charles Leclerc, andou atrás até da Alfa Romeo do finlandês Kimi Raikkonen. O monegasco foi somente o 14.º colocado, uma posição à frente do alemão Sebastian Vettel, seu companheiro de equipe.

O segundo treino livre será disputado a partir das 10 horas (de Brasília) desta sexta-feira. No sábado, a sessão de classificação terá início às 10 horas. A largada do GP da Bélgica está agendada para as 10h10 de domingo.