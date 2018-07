Com carro de passeio, Vettel faz 'estreia' no Circuito de Sochi

O alemão Sebastian Vettel se tornou o primeiro piloto de Fórmula 1 a percorrer o traçado do Circuito de Sochi, que estreará no calendário da categoria neste ano. Em um evento de patrocinador, o piloto da Red Bull pilotou um carro de passeio em alta velocidade no traçado russo.

A pista foi construída no meio do parque olímpico que recebeu os Jogos Olímpicos de Inverno, em fevereiro. O traçado tem 5.853 metros e a corrida, com data marcada para 12 de outubro, terá 53 voltas. O desenho do Circuito chama a atenção por ter poucas áreas de escape. A maior parte do trecho conta com muros de concreto.

Apesar disso, o traçado ganhou elogios de Vettel. "Pilotando o traçado completo pela primeira vez, acho que é uma pista interessante, com uma boa mistura de curvas de alta velocidade com trechos que exigem mais técnica", avaliou o alemão, que pilotou um veículo da marca do principal patrocinador da Red Bull.

"Será um grande desafio para um carro de Fórmula 1 e já estou ansioso para voltar aqui em outubro", declarou Vettel, atual tetracampeão da categoria.