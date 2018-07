Com chance de chuva no GP do Brasil, Interlagos acorda com sol e nuvens

Com chance de chuva durante o GP do Brasil, o Autódromo de Interlagos amanheceu neste domingo com sol e nuvens e temperatura mais baixa em comparação a sexta-feira e sábado, a poucas horas do início da corrida, em São Paulo. A queda no termômetro favorece o brasileiro Felipe Massa, que diz torcer por temperaturas mais baixas durante a prova, cuja largada está marcada para as 14 horas.

"Estou animado. Não vai ser fácil. Mas vamos tentar fazer o melhor, tentar usar toda essa energia da torcida para ganhar força na pista", disse o piloto da Williams, ao chegar ao autódromo, nesta manhã. "Tudo é possível hoje."

LUTO

Como anunciou no sábado, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) amanheceu de luto neste domingo, em referência aos atentados de Paris. Os funcionários da entidade, cuja sede é na capital francesa, usam uma tarja preta no braço como homenagem as mais de 100 vítimas dos ataques ocorridos na noite de sexta.

A tarja também será utilizada pelos pilotos no tradicional desfile de caminhão pela pista antes da largada. O veículo vai exibir a bandeira francesa decorada com uma fita negra. Haverá ainda um minuto de silêncio antes do início da corrida.