Com chuva, Alonso é o mais rápido no 1º treino em Spa Aproveitando-se melhor do período em que a pista esteve seca no Circuito de Spa-Francorchamps, o espanhol Fernando Alonso foi o mais rápido do primeiro treino livre para o GP da Bélgica de Fórmula 1, nesta sexta-feira. O piloto da Ferrari, que não vence na categoria há cinco etapas, foi seguido pela Force India de Paul di Resta, numa atividade em que muitos dos pilotos mais rápidos preferiram permanecer nos boxes enquanto chovia.