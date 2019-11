Com direito a batida com Grosjean, Bottas lidera treinos livre em Abu Dabi

O finlandês Valtteri Bottas foi o protagonista desta sexta-feira no circuito Yas Marina. Depois de liderar a primeira sessão de treinos livres, o piloto da Mercedes repetiu a dose e com o tempo de 1min36s256 foi o mais rápido no segundo treino livre para o GP de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, a 21.ª e última etapa da temporada de 2019 da Fórmula 1.

Mas não foi só pelo desempenho na pista que fez Bottas, já garantido como vice-campeão do Mundial de Pilotos, ser o protagonista da atividade que começou no final da tarde e invadiu o começo da noite em Abu Dabi. O finlandês teve acidente evitável, batendo na Haas do francês Romain Grosjean ao tentar ultrapassá-lo na curva 11. Ambos os carros ficaram consideravelmente danificados, mas os pilotos não tiveram qualquer ferimento.

Com a batida, a bandeira vermelha foi acionada e o treino livre ficou interrompido por alguns minutos. A atividade seguiu normalmente com pouco mais de 10 minutos restantes no cronômetro, dando pouco tempo de pista aos outros pilotos.

Hexacampeão mundial, o inglês Lewis Hamilton completou a dobradinha da Mercedes com o tempo de 1min36s566, melhorando o seu tempo obtido no primeiro treino livre, quando ficou com a terceira colocação. O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, que pintou com potencial para superar os carros da equipe alemã, marcou a melhor parcial nos dois primeiros setores, mas errou no final e ficou em terceiro com 1min36s642.

Valtteri Bottas thought he had room to overtake on the inside Romain Grosjean disagreed#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/5Jk7vt6urk — Formula 1 (@F1) November 29, 2019

Logo em seguida veio o seu companheiro de Ferrari e rival Sebastian Vettel, da Alemanha, que cravou o tempo de 1min36s691. Quem completou o Top 5 na segunda sessão de treinos livres, com 1min36s807, foi o holandês Max Verstappen, da Red Bull, que havia terminado a primeira atividade em segundo lugar.

Companheiro de Verstappen, o novato tailandês Alexander Albon foi o sexto, à frente de Grosjean, que conseguiu o sétimo lugar apesar da batida com Bottas na parte final da atividade. O mexicano Sergio Pérez, da Racing Point, foi o oitavo, superando o russo Daniil Kvyat, nono a bordo da Toro Rosso. O francês Pierre Gasly, segundo colocado no GP do Brasil, completou o Top 10.

Os pilotos voltarão a acelerar em Abu Dabi neste sábado com o terceiro treino livre às 7 horas (de Brasília). A sessão de classificação começará às 10 horas (de Brasília). A largada para a corrida será às 10h10 do domingo.