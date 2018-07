Com dobradinha da Red Bull, Verstappen lidera 1º treino livre no Azerbaijão

Em uma temporada que vem sendo marcada pela disputa acirrada entre Mercedes e Ferrari, a Red Bull surpreendeu nesta sexta-feira ao liderar com uma dobradinha o primeiro treino livre do GP do Azerbaijão, em Baku, palco da oitava das 20 etapas do campeonato de 2017. E o mais rápido dos seus pilotos foi o holandês Max Verstappen.

Na sua melhor volta, Verstappen marcou o tempo de 1min44s410 em uma atividade disputada sob altas temperaturas - os termômetros marcaram 54ºC na pista no começo do treino em um circuito de seis quilômetros de extensão, com a velocidade mais alta do calendário da Fórmula 1 e considerado um dos mais complicados de se pilotar.

Com a sua combinação de longas curvas com outras muito fechadas, a pista é apontada com uma mistura de Monza e Montecarlo, além de apresentar problemas de aderência. Nesse cenário, foi a Red Bull quem se deu melhor, com o australiano Daniel Ricciardo ficando logo atrás de Verstappen, com a marca de 1min44s880.

Líder do campeonato, o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, foi o último piloto a registrar uma volta em menos de 1min45, ao fazer 1min44s967, garantindo o terceiro lugar no primeiro treino livre do GP do Azerbaijão, em uma sessão agitada em Baku, com o mexicano Sergio Pérez sofrendo um acidente com a sua Force India, que ficou com o lado direito completamente destruído - ele, porém, saiu ileso.

Mas mesmo com a batida na curva 10, o que inclusive provocou o acionamento da bandeira vermelha, Pérez conseguiu fechar a sessão em quarto lugar, com o tempo de 1min45s398, mostrando um desempenho promissor, ainda mais que no ano passado foi ao pódio em Baku, na terceira posição, quando a prova era denominada como GP da Europa. Assim, ficou à frente dos dois carros da Mercedes, que tiveram desempenho discreto no primeiro treino livre do GP do Azerbaijão.

O britânico Lewis Hamilton, que pareceu ser atrapalhado pelo tráfego em alguns momentos, ficou na quinta posição, enquanto o finlandês Valtteri Bottas até rodou durante a sessão, mas assegurou o sexto lugar. Logo depois veio o francês Esteban Ocon, da Force India, na sétima colocação.

Após até liderar uma parte da sessão inicial em Baku, o brasileiro Felipe Massa, da Williams, garantiu o oitavo lugar com a marca de 1min45s968, ficando três postos à frente do canadense Lance Stroll, o seu companheiro de equipe.

A relação dos dez primeiros colocados foi completada pelo finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, em nono lugar, e pelo russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso, em décimo. O espanhol Fernando Alonso segue sofrendo com a falta de competitividade da McLaren e ficou em uma modesta 17ª colocação no primeiro treino livre do GP do Azerbaijão.

Os pilotos voltam a acelerar no circuito de Baku às 10 horas (de Brasília) desta sexta-feira, quando será realizado o segundo treino livre. O horário é o mesmo da sessão de classificação no sábado e da largada para a corrida no domingo.