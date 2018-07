Com domínio da Penske, Castroneves fatura 50º pole na Indy em Elkhart Lake

Em um treino de classificação completamente dominado pela equipe Penske, o brasileiro Hélio Castroneves foi quem se deu melhor neste sábado e faturou a pole position da etapa de Road America, a décima das 17 provas previstas para a temporada 2017 da Fórmula Indy, no circuito de Elkhart Lake.

Essa foi a terceira pole position de Castroneves na temporada 2017, sendo a 50ª da sua carreira na Indy. Para isso, o brasileiro registrou o tempo de 1min41s301 nos instantes finais da fase decisiva do treino de classificação, superando o australiano Will Power por apenas 0s06.

Com 1min41s361, Power, que venceu a etapa de Road America no ano passado, vai largar do segundo lugar na prova disputada no estado de Wisconsin depois de dominar quase todo o Fast Six - a fase decisiva do treino de classificação das provas da Indy.

E a segunda fila do grid de largada também contará com dois pilotos da Penske, com o norte-americano Josef Newgarden em terceiro lugar, após fazer o tempo de 1min41s661, e o francês Simon Pagenaud na quarta posição, com 1min42s039.

Líder do campeonato, o neozelandês Scott Dixon, da Ganassi, vai largar da quinta posição, após ser 1s6 mais lento do que Castroneves no Fast Six, em um indicativo claro do domínio da Penske em Elkhart Lake. E ele estará logo à frente do norte-americano Graham Rahal, da RLL.

A relação dos dez primeiros colocados do grid de largada da etapa de Road America da Indy é completada, em ordem, pelo britânico Max Chilton, pelo norte-americano Marco Andretti, pelo canadense James Hinchcliffe e pelo norte-americano Charlie Kimball.

Já o brasileiro Tony Kanaaan, da Ganassi, teve desempenho decepcionante na sessão de classificação e vai iniciar a prova deste domingo apenas do 16º lugar.