Com domínio da Penske, Helio Castroneves faz a pole para etapa do Alabama da Indy O sábado foi de domínio total dos carros da Penske no circuito de Barber, nos Estados Unidos. Melhor para Helio Castroneves, que conseguiu fazer a pole para a etapa do Alabama da temporada de 2015 da Fórmula Indy. Com o tempo de 1min07s193, o piloto brasileiro ficou pouco menos de 0s2 na frente do australiano Will Power, seu companheiro de equipe, que fez 1min07s383.