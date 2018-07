Com dores, Raikkonen descarta ficar fora de prova

Raikkonen acordou neste sábado com muito desconforto, em razão dos seus problemas nas costas, uma antiga queixa, que aumentou durante os treinos livres de sexta-feira. Por isso, a Lotus deixou o piloto reserva Davide Valsecchi de sobreaviso.

No entanto, Raikkonen participou normalmente das atividades em Cingapura, com o auxílio de alguns analgésicos. O finlandês foi claramente afetado pelas dores, tanto se classificou apenas em 13º lugar no treino de classificação, enquanto o francês Romain Grosjean, seu companheiro na Lotus, garantiu a terceira colocação no grid de largada.

"Ainda está muito doloroso e não havia muito mais que eu poderia fazer no treino de classificação quando você leva essa combinação de coisas em conta", disse Raikkonen. "Não é a primeira vez que eu piloto com um problema e provavelmente não será

a última vez com isso, mas eu vou estar no grid amanhã e vamos tentar conquistar o máximo de posições em relação com onde estamos no início".

Ele deixou o circuito de Marina Bay para receber atendimento médico imediatamente após o treino de classificação neste sábado, e o chefe da equipe Lotus, Eric Boullier, disse que o efeito do tratamento vai determinar sua participação na corrida, independentemente de otimismo do finlandês. "Com a injeção de analgésico, ele não sente nada, mas teremos que monitorar durante a noite e ver como ele se sente amanhã", disse Boullier.