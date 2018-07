Com F1 em baixa na TV, GP do Brasil tem público maior em Interlagos neste ano

No ano passado, 133.109 fãs de automobilismo estiveram presentes em Interlagos. A marca de 2014 é maior que a da temporada anterior, de 130.475, de acordo com a organização da prova. Em relação às corridas anteriores, é difícil estabelecer uma comparação direta porque antes de 2013 os números se referiam a cada dia do evento.

Mas o ano de 2013, em que o alemão Sebastian Vettel impôs forte domínio com sua Red Bull, foi atípico. Naquela corrida, comparecem 66.823 torcedores somente no domingo. Foi, então, o pior público em comparação aos quatro anos anteriores. Em 2012, a prova foi assistida por 69.984 no domingo. Em 2011 por 71.803, em 2010 por 72.631, em 2009 por 70.501 e 76.400 espectadores em 2008.

No GP do Brasil deste ano chamou a atenção as longas filas de espectadores horas antes da prova, algo incomum nas temporadas anteriores. Os ingressos, contudo, não se esgotaram. A boa presença de público surpreende por causa da queda de audiência da Fórmula 1 em nível mundial nos últimos anos.

Um dos pilotos mais experientes da categoria, o brasileiro Felipe Massa já demonstrou preocupação com a queda de popularidade das corridas. E cobrou mais ação dos dirigentes da F1. "Hoje em dia o mundo é totalmente voltado para o computador. E a Fórmula 1 faz muito pouco para conseguir ter a audiência em outros atos (plataformas)", disse o brasileiro no fim de semana, em Interlagos.