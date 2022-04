Com fim polêmico, Marcos Gomes vence a segunda corrida da Stock Car no Galeão

Foi com muita emoção. Com chuva, sol, acidente, safety car e bandeira amarela, Marcos Gomes venceu a segunda e última corrida do GP do Galeão da temporada de 2022 da Stock Car, neste domingo (10) no Rio de Janeiro. Daniel Serra ficou com a primeira colocação na corrida de abertura da etapa.

Como foi a corrida

Leia Também Daniel Serra vence a primeira corrida do GP do Galeão da Stock Car

Por conta do regulamento, o piloto que venceu a primeira corrida troca de lugar no grid com o décimo, o segundo inverte com o nono, o terceiro faz a troca de posição com o oitavo e assim por diante.

A largada da segunda corrida do GP do Galeão foi intensa. Com o adicional da chuva no Rio de Janeiro, os pilotos sofreram logo na primeira curva, com muitos perdendo a direção, e um acidente fez com que o safety car viesse para a pista logo nos primeiros minutos.

Após quase 10 minutos sem ação, a largada aconteceu novamente e as trocas de posições apareceram. Contudo, pouco mais de três minutos de prova, o safety car teve que retornar para a pista por conta de um novo acidente.

Com cerca de 10 minutos para o fim do tempo previsto para a corrida, a nova largada aconteceu e Felipe Baptista abriu vantagem na ponta. Thiago Camilo teve que defender um ataque de Ricardo Maurício e viu Felipe Massa também encostar.

Por conta do safety car, assim que se abriu a janela para o pit stop, diversos pilotos seguiram para o box logo na primeira volta em que se foi possível. Desta forma, Ricardo Maurício, que retardou um pouco sua parada obrigatória, assumiu a liderança da segunda corrida do GP do Galeão com cerca de seis minutos para o fim.

Na reta final do relógio, Ricardo Maurício e Marcos Gomes, que estavam nas duas primeiras colocações respectivamente, abriram vantagem para os demais pilotos. Na sequência, Bruno Baptista e Gianluca Petecof disputaram segundo a segundo pela terceira posição.

No minuto final, Marcos Gomes e Ricardo Maurício acabaram se tocando e Gomes assumiu a liderança da segunda prova do GP do Galeão. Contudo, existiu a suspeita da ultrapassagem ter acontecido com a corrida estando em bandeira amarela, o que não foi confirmado até o pódio e Marcos ficou com a vitória.

CLASSIFICAÇÃO DA SEGUNDA CORRIDA

1º -Marcos Gomes

2º - Ricardo Maurício

3º - Bruno Baptista

4º - Gaetano de Mauro

5º - Gianluca Petecof

6º - Gabriel Casagrande

7º - Guilherme Salas

8º - Daniel Serra

9º - Allam Khodair

10º - Átila Abreu