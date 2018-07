Fortes chuvas adiam primeira etapa do Rali Dacar por segurança

O início da edição de 2016 do Rali Dacar está longe de ocorrer do modo desejado. Após um grave acidente com a chinesa Guo Meiling deixar vários feridos no último sábado, quando foram realizados o prólogo e a largada promocional, a primeira etapa, marcada para este domingo, foi cancelada por questões de segurança.

A primeira especial do Dacar seria disputada entre as cidades de Rosário e Villa Carlos Paz, na Argentina, mas a região foi atingida por fortes chuvas. Diante do mau tempo, os helicópteros não poderiam decolar para garantir a segurança dos pilotos ao longo da rota. Assim, os organizadores do evento optaram pelo cancelamento da etapa.

Assim, os pilotos e seus veículos seguirão até Villa Carlos Paz para a sequência do Dacar, mas sem uma disputa efetiva. De acordo com os organizadores, as motos e quadriciclos vão viajar em comboio, os carros vão de modo livre e os caminhões usarão a rota reservada para veículos de serviço.

As chuvas na região da primeira etapa do Dacar estavam previstas, mas a intensidade provocou surpresa e elevou o nível dos rios. Os organizadores inicialmente adiaram o começo da disputa, mas depois optaram pelo seu cancelamento.

Assim, a primeira etapa efetiva da edição de 2016 do Rali Dacar será disputada apenas nesta segunda-feira entre as cidades de Villa Carlos Paz e Termas de Río Hondo, ambas na Argentina.

A disputa do prólogo, no último sábado, deixou o espanhol Joan Barreda na liderança entre as motos, o chileno Ignacio Casale na dianteira entre os quadriciclos e o holandês Bernhard ten Brinke e o belga Tom Colsoul na dianteira ente os carros.

A disputa entre os caminhões foi cancelada após o acidente com a chinesa Guo Meiling. O único brasileiro entre os dez primeiros colocados é Marcelo Medeiros, que ocupa a oitava posição entre os quadriciclos.