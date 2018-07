Com futuro incerto, Jenson Button descarta aposentadoria

Aos 34 anos e com um título mundial na carreira, o inglês Jenson Button está longe de ficar acomodado com a indefinição sobre o seu futuro na McLaren. O piloto disse durante evento em São Paulo que apesar de ainda não saber como será o próximo ano, tem muita vontade de continuar automobilismo e citou até mesmo a vontade de experimentar outras categorias.

Horas antes da entrevista do britânico, o seu companheiro de equipe, o dinamarquês Kevin Magnussen, havia manifestado preocupação com o panorama indefinido na escuderia inglesa, que é cogitada como o destino do bicampeão mundial Fernando Alonso na próxima temporada. Já Button, disse estar mais tranquilo com o momento de incerteza, mas deixou no ar a possibilidade de ir para outras categorias.

"Eu espero me divertir no futuro, com muitos desafios, seja na Fórmula 1 ou em outra categoria do automobilismo. Posso correr ainda por um bom tempo. Converso com a McLaren todos os dias e ainda não temos uma definição", afirmou.

Button está na McLaren desde 2010 e com 264 corridas, detém o recorde de ser o britânico com mais largadas na história da Fórmula 1. Nesta temporada, não conseguiu bons resultados e teve como melhor corrida o GP da Austrália, o de abertura, quando terminou na terceira posição.

O experiente piloto disse que aposta na sua continuidade no automobilismo principalmente por sentir saudade de vencer corridas. "Ganhar é algo viciante. São emoções malucas que você compartilha com seus companheiros de equipe, amigos, familiares e os fãs. Eu sinto falta disso e definitivamente eu poderia correr mais uma temporada", comentou.