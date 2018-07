Com grande vantagem, príncipe do Catar mantém foco pelo bi

O catari Nasser Al-Attiyah manteve a confortável vantagem na liderança dos carros do Rali Dacar e completou nesta sexta-feira (16), a 12ª e penúltima etapa, na quarta posição. Sem correr riscos, o piloto do veículo Mini continua tranquilo na ponta, agora mais de 35 minutos do segundo colocado, o sul-africano Giniel De Villiers, da Toyota, apenas o 12.º do dia. O trecho cronometrado de 298 quilômetros entre Termas de Rio Hondo e Rosário, na Argentina, coroou a ótima recuperação do argentino Orlando Terranova (Mini), que venceu sua quarta especial na 37.ª edição da prova.

Com apenas um estágio a ser disputado, Al-Attiyah sabe que não pode perder a concentração para faturar o bicampeonato. "Eu só queria começar e terminar esta etapa. Fizemos um bom trabalho, o necessário para conduzir a uma velocidade boa, sem perder a concentração. Estou muito feliz de terminar esta fase sem riscos e sem quaisquer problemas'', conta.

E não é apenas o catari que tem motivos para comemorar. Melhorando de desempenho a cada especial, o russo Vladimir Vasilyev (Mini) terminou o dia em segundo, apenas 30 segundos do vencedor, e ganhou uma posição no acumulado. Agora, ele está em quinto lugar, onze minutos atrás do holandês Eric Van Loon, o quarto colocado.

Estreante no Dacar, Eduardo Sachs vai cumprindo sua missão: terminá-lo. O carro Nissan do navegador brasileiro, que disputa a prova ao lado do português Ricardo Leal, cruzou a linha de chegada desta tarde em 17.º. Eles estão em 25.º no geral.

A última final do Rali Dacar 2015 tem como chegada Buenos Aires, capital da Argentina. Até lá, os participantes dos quadris terão 251 quilômetros de percurso total, sendo 174 km de trechos cronometrados.

CLASSIFICAÇÃO

12ª ETAPA/CARROS

1.º Orlando Terranova (ARG) /Bernardo Graue (ARG), (Mini) - 3h04min06s

2.º Vladimir Vasilyev (RUS)/Konstantin Zhiltsov (RUS), +30s

3.º Emiliano Spataro (ARG)/Benjamin Lozada (ARG), (Renault) +1min29s

4.º Nasser Al-Attiyah (QAT)/Matthieu Baumel (FRA), (Mini) +1min37s

5.º Bernhard Ten Brinke (HOL)/Tom Colsoul (BEL), Toyota) +1min50s

17.º Ricardo Leal (POR) / Eduardo Sachs (BRA), (Nissan) +11min20s

GERAL/CARRO/APÓS 12 ETAPAS

1.º Nasser Al-Attiyah (QAT)/Matthieu Baumel (FRA), (Mini) 40h18min30s

2.º Giniel de Villiers (RSA)/Dirk Von Zitzewitz (ALE), (Toyota) +35min39s

3.º Krzysztof Holowczyc (POL)/Xavier Panseri (FRA) (Mini) +1h31min51s

4.º Eric Van Loon (HOL)/ Wouter Rosegaar (HOL) (Mini) +3h01min34s

5.º Vladimir Vasilyev (RUS) / Konstantin Zhiltsov (RUS) (Mini) +3h12min19s

25.º Ricardo Leal (POR) / Eduardo Sachs (BRA) (Nissan) +11h27min32s