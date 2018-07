Com Grosjean, Lotus volta a liderar testes da Fórmula 1; Nasr é o 4º

A Lotus se manteve no topo da lista dos tempos no quarto e último dia da segunda bateria de testes da Fórmula 1, realizado no Circuito da Catalunha, em Barcelona. Neste domingo, foi a vez do francês Romain Grosjean ser o mais rápido, depois de ver o venezuelano Pastor Maldonado, seu companheiro de equipe, liderar os testes de sábado e quinta-feira.

Grosjean marcou o melhor tempo do dia - 1min24s067 - com pneus supermacios em um percurso de 111 voltas no traçado espanhol. O bom desempenho do francês, contudo, quase foi ofuscado por Nico Rosberg. O piloto da Mercedes ficou muito próximo do carro da Lotus, com 1min24s321, mesmo guiando com pneus médios.

Para se ter uma boa ideia do desempenho dos dois pilotos, as duas melhores marcas deste domingo são inferiores ao tempo (1min25s232) que garantiu ao inglês Lewis Hamilton a pole position no GP da Espanha de 2014, disputado no mesmo circuito. O bom resultado de Rosberg marcou o primeiro grande momento da Mercedes nestes testes de pré-temporada.

O terceiro mais rápido do dia foi o russo Daniil Kvyat, à frente do brasileiro Felipe Nasr. O piloto da Sauber anotou 1min24s956 em 73 voltas, uma das menores quilometragens do dia em Barcelona. Ele passou toda a manhã nos boxes por conta de problemas mecânicos em seu carro.

No geral, quase todos os pilotos registraram seus melhores tempos no período da tarde, em razão do acidente de Fernando Alonso, pela manhã. O espanhol foi levado ao hospital de helicóptero e passa bem, de acordo com a McLaren.

O incidente, contudo, prejudicou o rendimento da equipe inglesa, que não foi para a pista à tarde. O piloto escalado era o inglês Jenson Button. De manhã, Alonso completou apenas 20 voltas.

As atividades deste domingo encerraram a segunda bateria de testes da pré-temporada. Pilotos e equipes voltam à ação na próxima semana, entre quinta-feira e domingo. Serão as últimas atividades na pista antes do início do campeonato, no GP da Austrália, em Melbourne, no dia 15 de março.

Confira o resultado final do teste deste domingo em Barcelona:

1º - Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1min24s067

2º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min24s321

3º - Daniil Kvyat (RUS/Red Bull), 1min24s941

4º - Felipe Nasr (BRA/Sauber), 1min24s956

5º - Valtteri Bottas (FIN/Williams), 1min25s345

6º - Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso), 1min25s604

7º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1min26s312

8º - Nico Hülkenberg (ALE/Force India), 1min26s591

9º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), 1min27s956