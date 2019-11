Com mais 1 ano de contrato, Hamilton indica que deve renovar com a Mercedes

O piloto Lewis Hamilton, que está a apenas quatro pontos de conquistar seu sexto título da Fórmula 1, afirmou nesta quinta-feira que deseja renovar seu contrato com a Mercedes, que terminará no final da próxima temporada.

No entanto, o britânico reconheceu que terá que se adequar a nova realidade da F-1, que anunciou seu novo teto orçamentário de US$ 175 milhões (697 milhões) que estará em vigor a partir de 2021 e que visa reduzir o grande abismo existente entre as equipes de maiores e menores investimento.

"Eu planejo ficar aqui, então em algum momento no próximo ano minha mentalidade será mudar para o que enfrentarei em 2021, e quero ser pioneiro nessa época", afirmou o piloto, durante entrevista coletiva para o Grande Prêmio dos Estados Unidos, que será realizado no próximo domingo.

Além do novo teto, a F-1 apresentou hoje mudanças no regulamento para daqui a duas temporadas, focadas na concepção dos carros, que serão projetados de forma que proporcionem corridas mais competitivas.

O piloto britânico disse estar interessado em fazer parte das mudanças para melhorar o espetáculo. "Sempre gostei de desafios e esta equipe mostrou que está bem preparada para reagir a todas as mudanças", afirmou. /com informações da EFE