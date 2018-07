Com McLaren em crise, Button defende Whitmarsh Depois de amargar no GP do Canadá de Fórmula 1, no último dia 9, a primeira prova da McLaren em quatro anos sem pontos contabilizados pela escuderia, Jenson Button admite que a mesma passa por um momento ruim. O piloto inglês ocupa a decepcionante décima posição do Mundial de Pilotos, com apenas 25 pontos, enquanto o seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, é o 13.º do campeonato, com 12.