Com McLaren, Ricciardo é o mais rápido no 1º treino da pré-temporada da Fórmula 1

O ano de 2021 da Fórmula 1 começou nesta sexta-feira. No circuito de Sahkir, no Bahrein, palco da primeira etapa do Mundial no próximo dia 28, as 10 equipes colocaram um de seus carros na pista para os primeiros testes de pré-temporadas no período da manhã (horário local). Com direito a rodadas do holandês Max Verstappen, da Red Bull, e problemas de câmbio na Mercedes do finlandês Valtteri Bottas, a liderança das quatro primeiras horas de atividade ficou com o australiano Daniel Ricciardo, agora na McLaren.

Algumas equipes optaram por colocar um piloto para a sessão da manhã e outro para a tarde. Os 10 escalados para as primeiras quatro horas foram Bottas, Verstappen, Ricciardo, o alemão Sebastian Vettel (Aston Martin), o francês Esteban Ocon (Alpine), o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), o também francês Pierre Gasly (AlphaTauri), o finlandês Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), o alemão Mick Schumacher (Haas) e Roy Nissany (Williams). O israelense da Fórmula 2 é o único que não é titular a participar desta pré-temporada, tendo o carro para ele ao longo de toda sexta-feira.

A liderança da primeira sessão da pré-temporada ficou com Ricciardo, com o tempo de 1min32s203. Logo após o australiano veio Gasly, com 1min32s231, e Verstappen, com 1min32s245. Ocon foi o quarto é último piloto a andar na casa de 1min32s. Leclerc, Raikkonen, Vettel, Nissany, Schumacher e Bottas completaram o Top 10 da atividade.

A Mercedes sofreu com uma manhã cheia de problemas. Após Bottas completar apenas três voltas, o finlandês precisou voltar à garagem por conta de problemas na caixa de câmbio. A equipe alemã optou por fazer uma troca completa do componente, mas o trabalho praticamente impediu o piloto de fazer bons tempos. Deu apenas seis voltas completas.

Mas a Mercedes não foi a única a ter dificuldades. Williams e Haas também perderam bastante tempo na primeira sessão entregando menos de 10 voltas cada após quase duas horas de sessão. A equipe americana também precisou trocar a caixa de câmbio de Schumacher.

O primeiro dia da pré-temporada da Fórmula 1 terá mais uma atividade nesta sexta-feira. Os treinos prosseguem até este domingo.