Com nova motivação, Massa já se diz ansioso para 2013

"Tenho um pouco a sensação de que gostaria de ver a temporada se alongar agora que as coisas estão indo bem. Mas tem sido um ano longe demais para todos", comentou o brasileiro, no circuito de Buddh, onde será disputado no domingo o GP da Índia. "Há ainda quatro corridas pela frente e, depois, um recesso. Já estou ansioso para a próxima temporada, onde espero ir bem do início ao fim".

Questionado sobre as negociações com a Ferrari, antes do acerto final, Massa admitiu que viveu momentos de incerteza na Fórmula 1, mas não chegou a entrar em contato com outras equipes para poder permanecer na categoria. "Houve momentos em que fiquei preocupado, mas logo as coisas melhoraram e eu pude ficar mais calmo quando os resultados começaram a acontecer".

Passado o susto, Massa reafirmou sua confiança em fazer um bom trabalho na equipe. "Por que a Ferrari renovou meu contrato? Vocês, da imprensa, já me conhecem bem e sabem o que posso render. Sou capaz de fazer um bom trabalho, de dar conta de todos os aspectos, dentro do carro, no trabalho com a equipe, no acerto das configurações. Pude me divertir e ainda vencer. Tenho certeza de que tudo isso pode acontecer de novo", afirmou.