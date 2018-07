Com novo motor, Alonso espera punição no GP da Áustria

O espanhol Fernando Alonso adiantou nesta quinta-feira que o fim de semana do GP da Áustria de Fórmula 1 será encarado muito mais para testes no carro da McLaren do que para duelar com outros pilotos. Afinal, mesmo que o seu carro apresente um novo pacote aerodinâmico no circuito de Spielberg, ele será punido por uma nova mudança de motor. Assim, avisou que será muito mais importante observar o rendimento do carro do que os resultados obtidos na pista.

"Bem, será mais um fim de semana difícil, em que os resultados não serão bons, especialmente porque há provavelmente algumas penalidades para pagar, então eu acho que vai ser um fim de semana de teste para nós, muito importante. Teremos algumas atualizações no carro, por isso espero que nós saiamos deste fim de semana com algumas respostas", afirmou.

Alonso também reconheceu que as características do circuito de Spielberg não se adaptam ao carro da McLaren. Por isso, o resultado final pode ser até pior do que a das provas anteriores. "Estou muito otimista com as coisas que estão vindo para o carro e para o futuro próximo, mas, como eu disse, em termos de resultado não vai mudar muito neste fim de semana ou provavelmente será ainda pior", disse.

Apesar de todas as dificuldades e de ter declarado que a McLaren já deveria se concentrar no desenvolvimento do carro de 2016, Alonso garantiu que mantém a fé de que logo terá um carro competitivo para pilotar. "Eu vejo o grupo de pessoas que temos, eu vejo o programa que temos em termos de chassi e em termos de motor. Eu vejo os recursos, eu vejo o talento da equipe, por isso é uma questão de tempo para sermos competitivos", disse.