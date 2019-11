Com novo motor, Leclerc sofre punição e perderá posições no grid em São Paulo

Depois de um difícil GP dos Estados Unidos, o monegasco Charles Leclerc deve encontrar mais problemas no GP do Brasil de Fórmula 1, no fim de semana. O piloto da Ferrari vai perder posições no grid de largada porque contará com motor novo no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

LEIA TAMBÉM > Fórmula 1 anuncia plano de longo prazo para se tornar sustentável

A previsão inicial é de que Leclerc perca ao menos cinco posições no grid. O número de colocações, contudo, pode aumentar, se a Ferrari anunciar mais mudanças no carro do monegasco. O piloto de 22 anos contará com uma nova unidade de potência por causa dos problemas mecânicos que enfrentou em Austin, na etapa anterior.

"Charles vai receber uma nova unidade de potência por causa dos danos causados ao seu motor em Austin", explicou Mattia Binotto, referindo-se a um vazamento de óleo no carro do piloto de Mônaco. "Lá ele precisou usar um motor antigo e menos potente no sábado e no domingo."

Para o chefe de equipe da Ferrari, a perda de posições no grid será compensada pela maior potência do novo motor. "Nós devemos apresentar a nossa performance normal e ele poderá mostrar o seu espírito de luta para terminar a temporada em alto nível", projetou o dirigente.

Nos EUA, Leclerc fez boas exibições nos treinos livres, mas não passou do quarto lugar na corrida. Em solo brasileiro, ele segue na disputa direta com o holandês Max Verstappen pela terceira colocação geral do campeonato. No momento, o piloto da Ferrari soma 249 pontos, contra 235 do rival da Red Bull.