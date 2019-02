Com novo nome, Racing Point apresenta carro rosa e azul em evento no Canadá

Antes Force India, mas agora denominada Racing Point, a equipe "rebatizada" apresentou o seu carro para a temporada 2019 da Fórmula 1 nesta quarta-feira, em evento realizado no Canadá, em Toronto. O bólido, chamado RP 19, tem a predominância da cor rosa, mas também traz o azul em sua carenagem.

A presença do azul tem relação com o acordo fechamento recentemente com a SportPesa, plataforma de apostas esportivas que tem sede no Quênia. Esse apoio, inclusive, levou o nome oficial do time a passar a ser SportPesa Racing Point. E o rosa vinha sendo a cor da Force India nos últimos anos.

Com graves problemas financeiros, a Force India entrou em administração no ano passado, sendo adquirida posteriormente por um consórcio liderado por Lawrence Stroll, que manteve as suas instalações, além dos 400 funcionários. E a expectativa é para que a presença de recursos de seu "mecenas" permita a obtenção de resultados relevantes em 2019.

O canadense Lance Stroll, que estava na Williams há dois anos, se junta à equipe do seu pai. E terá o mexicano Sergio Perez, que vai iniciar a sua sexta temporada pelo time, como seu companheiro na Racing Point.

"As metas são extremas. Nós realmente queremos ir para o próximo nível. Agora é a hora de mostrar o que podemos realmente fazer, agora que temos todas as ferramentas no lugar", disse Pérez, exibindo otimismo para o próximo campeonato.

Stroll também se declarou empolgado para o seu próximo passo na Fórmula 1. "É um novo capítulo e uma jornada muito emocionante que está à nossa frente. É um sonho que se tornou realidade e mal posso esperar para dar o pontapé inicial", declarou.

Os testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1 vão se iniciar na segunda-feira, no circuito de Barcelona, na Espanha. O próximo campeonato está previsto para começar em 17 de março, quando vai ser realizado o GP da Austrália, no circuito de Melbourne.