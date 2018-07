Com o piloto Max Verstappen, jovens tomam conta da F-1

Max Verstappen não desgruda do celular nem mesmo na hora do almoço. O holandês, de 17 anos, só tira os olhos da tela do aparelho quando volta à realidade para cumprir com os compromissos de futuro piloto de Fórmula 1. Em Interlagos, o integrante da Toro Rosso desperta a curiosidade e tem pronto o discurso para justificar que está preparado para o desafio do ano que vem. Em março, quando alinhar no grid para o GP da Austrália, ele se tornará o piloto mais novo da história da categoria, que está cada vez mais jovem.

O holandês, junto com o brasileiro Felipe Nasr, deve fazer a Fórmula 1 ter um dos grids mais jovens da história. Os dois chegarão na abertura da temporada com 17 e 22 anos, respectivamente, a menor média de idade entre os estreantes nas últimas 15 temporadas.

O ano de 2014 começou com a menor média de idade entre os pilotos em toda a história: 26 anos. E o rejuvenescimento da categoria faz com que todos os recordes referentes à idade tenham sido quebrados recentemente. Sebastian Vettel, por exemplo, se tornou em 2008 o mais novo a ser pole, subir no pódio e ganhar uma prova. Tudo isso ainda com 21 anos. Neste ano, Daniil Kvyat foi o mais novo a pontuar, com 19.

Em comum entre a dupla está a equipe que lhes deu a oportunidade para quebrar esse recorde, a Toro Rosso, a mesma que vai dar lugar a Verstappen em 2015. O holandês integra o programa de desenvolvimento de pilotos da escuderia e é filho de Jos, piloto que passou pela Fórmula 1 nos anos 1990 e foi companheiro de Michael Schumacher na Benetton, em 1994.

"Tenho muito a treinar na parte física até estrear. As corridas na Fórmula 1 são longas e o pescoço é muito exigido. Terei de seguir uma rotina de exercícios físicos", disse Max, em entrevista exclusiva. O piloto tem como ídolo o pai. Jos é o principal conselheiro do filho e os dois, inclusive, viajam juntos para as etapas.

Max estreou em treinos livres no GP do Japão e na sexta-feira, em Interlagos, fez o sexto melhor tempo na primeira sessão de treinos livres. O jovem nega se sentir pressionado pela repercussão de estrear na Fórmula 1 aos 17 anos, mas a precocidade da sua carreira - e também a de outros jovens - gera críticas.

RISCO Verstappen deu um salto muito rápido. Da Fórmula 3 Europeia, cujos carros têm 240 cavalos de potência, vai guiar um Fórmula 1, com aproximadamente 720 cavalos. Para o presidente da Comissão Mundial de Pilotos da FIA, Emerson Fittipaldi, a mudança é brusca e pode ser arriscada. "A idade não é o que dificulta, mas sim não ter uma base, um alicerce de outra categoria antes de dar um pulo grande. Na minha opinião, deveria ter um regulamento de que antes de entrar na Fórmula 1. O piloto tinha de pegar experiência em algumas corridas de GP2", afirmou.

Segundo Fittipaldi, a falta de bagagem pode colocar em risco o próprio novato e também os demais colegas de grid. O espanhol Jaime Alguersuari, atual detentor do recorde de mais jovem a estrear na Fórmula 1, fez um alerta. "Nem sempre o que você aprende no passado pode ser aplicado em uma outra categoria. Basicamente você deve confiar em si próprio", disse. O piloto fez a primeira corrida na categoria em 2009, aos 19 anos, e agora disputa a Fórmula E.

Ao ser desafiado a comentar as críticas, Verstappen demonstrou tranquilidade. "Se você é anunciado como o piloto mais jovem da história da Fórmula 1, acho que comentários negativos são esperados e me preparei para isso. Para ser sincero, não me importo. Cada um tem a sua opinião. Todos nós veremos o que pode acontecer no próximo ano".