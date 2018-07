Com Pérez, Force India comemora time 'competitivo'

"Colocando Sergio e Nico lado a lado, nós entraremos na nova temporada com um time extremamente competitivo, que vai em busca dos nossos objetivos no próximo campeonato", declarou Mallya, que não anunciou o tempo de contrato de Pérez. A equipe divulgou apenas que se trata de um vínculo de "múltiplos anos".

"É um prazer dar as boas-vindas ao Sergio. Ele nos traz uma mistura de juventude e experiência. Fiquei impressionado com suas últimas performances. Ele já tem vários pódios com seu nome e o fato de ter sido contratado pela McLaren no ano passado mostra claramente que ele é um piloto de futuro", exaltou o proprietário da Force India.

Elogiado, Pérez agradeceu a demonstração de confiança e previu bons resultados em 2014. "Este é um time jovem, com muita determinação e que produziu bons carros nos últimos anos. Tudo vai mudar para 2014, por causa das novas regras, mas eu já estou otimista. Meu plano agora é visitar a fábrica e conhecer todos os integrantes da equipe", disse o mexicano.

Pérez defenderá a Force India após decepcionar em sua primeira temporada em uma equipe de ponta na F1, na McLaren. O mexicano teve o azar de disputar um campeonato no qual a equipe britânica teve dificuldade para acertar seu carro. Tanto o mexicano quanto o inglês Jenson Button sofreram com as limitações do modelo 2013 e terminaram o campeonato sem um pódio sequer, em 11º e 9º lugares, respectivamente.