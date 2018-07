Com 'pés no chão', Alonso evita prever desempenho da McLaren na China

"Temos que manter nossos pés no chão. Vimos que nas duas primeiras corridas do ano que as outras equipes tendem a ter um bom crescimento no treino classificatório, então vamos ver o que vai acontecer amanhã [sábado]", desconversou Alonso.

O bicampeão chegou à Xangai em pontos no campeonato. Ele ficou de fora da primeira corrida do ano, na Austrália, porque ainda se recuperava do acidente sofrido na pré-temporada. E, na Malásia, não completou a prova.

"Obviamente começamos a temporada em um ponto de partida mais baixo do que os demais. Então tem sido fácil obter algumas melhorias", declarou, ao não se empolgar com a ligeira evolução ao longo desta sexta.

Apesar disso, Alonso acredita que a McLaren brigará no pelotão intermediário na corrida de domingo. "Todas os novos componentes que trouxemos para cá estão funcionando bem, o que deve nos colocar no pelotão do meio", afirmou.