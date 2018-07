Com problemas em Interlagos, Lotus é multada no 1º treino livre do GP do Brasil A vida da Lotus não anda mesmo fácil. A equipe passa por dificuldades financeiras, só conseguiu ocupar o lugar destinado a ela no boxe do autódromo de Interlagos, em São Paulo, após quitar uma dívida do ano passado e, nesta sexta-feira, no primeiro treino livre para o GP do Brasil, ainda foi multada. A punição, de 1 mil euros (R$ 4,1 mil) foi aplicada porque, durante a prática, os mecânicos liberaram o piloto inglês Jolyon Palmer para sair do boxe em um momento arriscado.