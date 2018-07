Piloto Justin Wilson será enterrado no dia 10, na Inglaterra

A direção da Fórmula Indy confirmou que o piloto Justin Wilson será enterrado no dia 10, próxima quinta-feira, na Inglaterra. O britânico, que faleceu no dia 25 de agosto após grave acidente, será homenageado no tradicional Circuito de Silverstone, próximo à cidade de Paulerspury, onde será realizado o funeral.

Wilson foi vítima de um acidente na etapa de Pocono da Fórmula Indy. Antes do choque fatal, o piloto Sage Karam atingiu o muro em alta velocidade. Com a força do impacto, uma peça do carro de Karam se soltou e atingiu em cheio a cabeça de Wilson. O inglês foi retirado imediatamente da pista e levado de helicóptero a um hospital, mas seu estado de saúde já era grave e ele acabou não resistindo aos ferimentos.

Confirmada a morte, dois dias após a corrida, a família exerceu o desejo dele e doou seus órgãos, que já teriam sido encaminhados para seis pessoas necessitadas. O funeral, porém, só foi decidido nesta semana.

Antes do enterro, a família de Wilson receberá parentes mais próximos e amigos em uma breve cerimônia em Silverstone, onde o piloto competiu na Fórmula 1 em 2003. Ele defendeu as equipes Minardi e Jaguar, que se tornariam a Toro Rosso e a Red Bull. A segunda tem como sede Milton Keynes, que fica próxima a Paulerspury e ao próprio circuito.