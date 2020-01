Com Ricciardo e Ocon, Renault marca apresentação de carro para 12 de fevereiro

A Renault anunciou nesta quarta-feira que vai apresentar o seu carro para a temporada 2020 da Fórmula 1 em 12 de fevereiro. O bólido da equipe será denominado R.S. 2020, sendo que no próximo campeonato vai ser pilotado pelo francês Esteban Ocon e pelo australiano Daniel Ricciardo.

Ocon é a novidade na formação da Renault, tendo sido o escolhido pela equipe para ocupar a vaga do alemão Nico Hulkenberg. O francês participou de testes em Abu Dabi pela Renault no ano passado, mas com o R.S. 2019, e deverá aparecer pela primeira vez ao lado de Ricciardo no lançamento do carro.

Além da chegada de Ocon, outra novidade da Renault para 2020 é a presença do engenheiro Pat Fry. E a sua equipe aerodinâmica foi renovada, em uma tentativa de se tornar mais competitiva na próxima temporada.

Em 2019, a Renault terminou o Mundial de Construtores na quinta colocação, com 91 pontos, uma posição abaixo do seu desempenho no campeonato anterior. E não conseguiu subir sequer uma vez ao pódio.

Antes da Renault, outros três equipes haviam anunciado a data de apresentação dos carros para 2020. A Ferrari será a primeira a fazê-lo, em 11 de fevereiro. A McLaren exibirá o seu bólido no dia 13. Já no dia 14, a Alpha Tauri, novo nome da Toro Rosso, mostrará os detalhes do seu carro para a próxima temporada da Fórmula 1.

Os testes coletivos da Fórmula 1 em 2020 foram agendados para os dias 19 a 21 de fevereiro e de 26 a 28 do mesmo mês no circuito de Barcelona. Já o campeonato será aberto em 15 de março, data do GP da Austrália.