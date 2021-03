Com tempestade de areia, F-1 inicia testes no Bahrein e Verstappen é o mais rápido

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, foi o mais rápido no primeiro dia de treinos da Fórmula 1, nesta sexta-feira, no circuito de Sakhir, no Bahrein. Após oito horas de trabalhos, o piloto holandês fez a volta mais rápida em 1min30s674, com 138 voltas completadas.

As atividades foram marcadas em um período por uma tempestade de areia, que prejudicou a visibilidade dos pilotos, mas não causou nenhum acidente grave. O espanhol Carlos Sainz, que faz sua estreia na Ferrari, fez o quinto tempo no dia, com 1min31s919, chegou a rodar em uma de suas 56 voltas, mas sem sofrer lesões ou estragar o carro.

O heptacampeão Lewis Hamilton, mais preocupado em acertar o carro do que com o tempo obtido em suas 42 voltas, ficou em décimo, com 1min32s912. Seu companheiro, Valtteri Bottas só completou seis voltas e fez a melhor em 1min36s850, o pior tempo do dia.

O alemão Sebastian Vettel, que trocou a Ferrari pela Aston Martin, ficou em 12º lugar, com 1min33s320, logo atrás do monegasco Charles Leclerc, seu ex-companheiro na equipe italiana, que completou a melhor volta em 1min33s242.

First on track? First to sample the beachy conditions! ⛱@OconEsteban headed straight out to a very different track after the lunch break#F1 #F1Testing pic.twitter.com/RrmJYX7Xjg — Formula 1 (@F1) March 12, 2021

Já o britânico Lando Norris ratificou a melhora da McLaren, com o segundo melhor tempo (1min30s889 e 46 voltas), enquanto seu companheiro Daniel Ricciardo foi o sétimo, com 1min32s203 (45 voltas).

Completaram a lista dos dez mais rápidos desta sexta-feira: 3º Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault), 1min31s146 - 129 voltas); 4º Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes), 1min31s782 (46 voltas); 6º Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari), 1min31s945 (68 voltas); 8º Pierre Gasly (FRA/Alpha Tauri-Honda), 1min32s231 (74 voltas) e 9º Yuki Tsunoda (JPN/Alpha Tauri-Honda), 1min32s727 (37 voltas).