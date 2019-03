Com tempo zerado, Will Power bate Rossi e é o pole na etapa de Austin da Indy

A pole para a segunda corrida da temporada de 2019 da Fórmula Indy teve emoção neste sábado até os últimos instantes. Com o cronômetro já zerado, o australiano Will Power conseguiu a volta mais rápida do treino de classificação e vai largar na frente na etapa de Austin, no Texas, neste domingo. O piloto da Penske cravou 1min46s018 e bateu o norte-americano Alexander Rossi, da Andretti, que fez o tempo de 1min46s176.

Esta é a segunda pole de Will Power em duas etapas da Fórmula Indy em 2019. Em São Petersburgo, na Flórida, há duas semanas, o australiano terminou a corrida na terceira colocação. Na carreira, o piloto australiano vai começar uma prova na primeira colocação do grid pela 56.ª vez.

O norte-americano Ryan Hunter-Reay é outro da Andretti que fez um bom treino de classificação e conseguiu a terceira posição no circuito das Américas com o tempo de 1min46s323. Em quarto ficou a surpresa do dia, o novato Colton Herta, da Harding, com 1min46s359.

A equipe Ganassi colocou seus carros em quinto e sexto lugares com o sueco Felix Rosenqvist e o neozalandês Scott Dixon, respectivamente. Vencedor em São Petersburgo e líder da temporada, o norte-americano Josef Newgarden sairá em sétimo.

Entre os brasileiros que disputam a Fórmula Indy, Matheus Leist contou com uma bandeira vermelha na primeira fase e largará da 12.ª colocação, enquanto que Tony Kanaan teve problemas com seu carro e sairá da 24.ª e última posição.