Com Will Power na pole, Penske faz dobradinha no grid da etapa de Iowa da Indy

A etapa de Iowa da Fórmula Indy, a 10.ª de 17 provas da temporada de 2018, terá uma dobradinha da Penske no grid de largada. Neste sábado, a equipe dominou o treino oficial de classificação com a pole do australiano Will Power e a segunda colocação do norte-americano Josef Newgarden. O melhor brasileiro é Tony Kanaan, da Foyt, que começará a corrida no circuito oval de Newton neste domingo da 13.ª colocação.

Na soma de suas duas voltas de classificação, Will Power conseguiu o tempo de 35s291. Ficou apenas 240 milésimos de segundo na frente de seu companheiro de equipe Josef Newgarden. O norte-americano Ryan Hunter-Reay atrapalhou a tentativa de uma trinca da Penske ao colocar o seu carro da Andretti em terceiro com 35s625, à frente do francês Simon Pagenaud (35s698).

O norte-americano Alexander Rossi vai largar da quinta colocação, enquanto que o neozelandês Scott Dixon, o líder da temporada, sairá da sexta posição. A lista dos 10 primeiros no grid é completada pelo canadense Robert Wickens, pelo inglês Ed Jones, pelo também norte-americano Ed Carpenter e pelo japonês Takuma Sato.

Com o tempo somado de 36s160, Tony Kanaan fez o máximo que pode com seu carro e sairá da 13.ª colocação, enquanto que Matheus Leist, estreante na temporada, ainda sofrendo pelo acidente ocorrido no treino livre pela manhã, partirá do 22.º e último posto.