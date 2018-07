Coma e Al-Attiyah chegam ao último dia do Dakar com título nas mãos Só um grande imprevisto pode impedir que Marc Coma, nas motos, e Nassser Al-Attiyah, nos carros, sejam os grandes campeões do Rally Dakar. Tanto o espanhol quanto o catariano chegam ao último dia do rali mais tradicional do mundo, neste sábado, com considerável vantagem sobre seus rivais mais próximos.