Coma é penta nas motos no Dacar; catariano vence nos carros

Basta olhar o histórico de Marc Coma no Rali Dacar para ver que, desde 2006, o espanhol é campeão um ano sim, outro não - levando em conta apenas as edições das quais participou. Vencedor de 2014, ele finalmente conseguiu quebrar o tabu entre as motos. Neste sábado, confirmou o favoritismo para chegar ao seu quinto título do mais tradicional rali do mundo, o segundo consecutivo.

Correndo pela KTM e com uma regularidade ímpar, ele assumiu a segunda colocação geral na quarta etapa e pulou para a ponta na última segunda-feira, quando o então líder, o espanhol Joan Barreda Bort teve uma série de problemas e foi o penúltimo a completar a especial.

O título ficou de vez na mão de Coma quando, na quarta-feira, Bort cedeu seu motor ao português Paulo Gonçalves, num jogo de equipe da Honda. Os dois foram punidos e o lusitano, que se aproximava de Coma, perdeu 15 minutos.