Começam nesta quinta os últimos de testes de pré-temporada da Fórmula 1

SAKHIR - As equipes da Fórmula 1 iniciam nesta quinta-feira, no Bahrein, a terceira e última bateria de testes de pré-temporada. Depois dos próximos quatro dias os carros só voltam à pista já para iniciar a temporada, com a corrida inaugural marcada para 16 de março, na Austrália.

Por isso, o teste é a hora da verdade para a Red Bull. A escuderia campeã dos últimos quatro campeonatos ainda não conseguiu render, andou no máximo 12 voltas consecutivas nos dois testes anteriores e sofreu com o superaquecimento do motor Renault, assim como outras equipes que usam a fornecedora francesa.

Até agora foram realizados testes em janeiro, em Jerez de la Frontera, na Espanha, e na última semana, também no Bahrein. O melhor desempenho até agora foi da Mercedes, seguida pela Ferrari e da Force India. A Williams, de Felipe Massa, demonstrou consistência na primeira bateria, na Espanha, e depois decaiu.