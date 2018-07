Comissário da FIA visita Interlagos por reforma na Curva do Café

SÃO PAULO - O comissário e diretor de provas da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Charlie Whiting, fez uma vistoria no Autódromo de Interlagos para definir como ficará a área de escape que será construída na Curva do Café, localizada antes da reta dos boxes.

A visita do inglês foi rápida – ele chegou ao Brasil pela manhã e foi embora à noite – e considerada proveitosa. "Em poucas horas conseguimos avaliar a viabilidade técnica das melhores propostas de mudanças e adiantar bastante o processo dessas alterações. Fiquei muito satisfeito”, disse Cleyton Pinteiro, presidente da CBA, em comunicado.

Não foram divulgados mais detalhes do encontro. O certo é que serão demolidos alguns setores da arquibancada e a cerca de proteção será recuada no local. As obras estão previstas para o GP do Brasil de Fórmula 1 de 2011, que acontecerá no fim de novembro.