'Complicado até o fim', diz Perez após vencer em Baku com carro perto de quebrar

Sergio Perez venceu o GP de Baku, neste domingo, após uma série de reviravoltas, da batida de seu companheiro de Red Bull, Max Verstappen, ao erro da estrela Lewis Hamilton. Por pouco, Perez não se juntou a eles como integrante da lista de incidentes ocorridos no Azerbaijão, já que teve que administrar um problema hidráulico no carro.

"Sinto muito por Max, eu tenho que ser o primeiro a dizer isso. Teria sido muito bom ser capaz de fazer uma dobradinha. Mas no final, foi um ótimo domingo. Estivemos perto de abandonar também, mas felizmente conseguimos chegar ao fim. Foi complicado até o fim", afirmou o mexicano.

A preocupação com o carro ficou evidente quando, ao cruzar a linha de chegada, Pérez recebeu ordens da equipe e parou imediatamente. Segundo o chefe da Red Bull, Christian Horner, foi por detalhes que piloto não precisou abandonar a prova.

"Estávamos realmente preocupados que o carro não chegasse ao final da corrida, razão pela qual ele parou após a bandeira quadriculada. Felizmente tudo funcionou muito bem e Sergio fez um ótimo trabalho. Estávamos perto de quebrar o carro, mas felizmente conseguimos terminar a corrida. E realmente, foi muito difícil até o final", disse Horner.

Apesar dos problemas, tudo deu certo para Sergio Perez, que venceu a segunda corrida da carreira, com direito a um roteiro bem construído. Depois de sair em sexto lugar, ganhou posições aos poucos, até deixar Hamilton para trás, após a primeira parada nos boxes, assumindo o segundo lugar. A liderança veio a cinco voltas do fim, quando Verstappen bateu.

Ameaçado por Hamilton, Perez conseguiu mais tranquilidade no momento em que o inglês tentou a ultrapassagem e passou reto na curva, após relargada nas últimas voltas . "Eu freei o mais tarde que pude e ele (Hamilton) fez o mesmo. Não funcionou para ele. Pelo menos é um bom dia para a equipe. Esse é um grande impulso de confiança para mim e para a equipe", comentou o mexicano.

Com a vitória, Perez subiu para a terceira colocação, com 69 pontos, atrás de Hamilton, em segundo, com 101, e do líder Verstappen, com 105. Quanto ao ranking das equipes, a Red Bull ampliou a vantagem contra a Mercedes, agora de 174 a 148. A Ferrari vem em terceiro, com 94.