Confiante, Daniel Ricciardo espera forte apoio em Silverstone

O australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, prevê uma grande disputa no circuito de Silverstone, pelo GP da Inglaterra de Fórmula 1, no próximo domingo. Como a pista fica próxima à sede da Red Bull, em Milton Keynes, ele também espera um forte apoio da torcida local durante a prova, embora as grandes estrelas da casa sejam o ingleses Lewis Hamilton, da Mercedes, e Jenson Button, da McLaren.

"Conheço muitas pessoas que estarão assistindo diretamente do circuito, então vou buscar o melhor resultado", afirmou Ricciardo. Para ele, o circuito de Silverstone é "rápido", "fluido" e exige muito dos carros. "Silverstone é uma pista de grandes corridas. Não há lugar melhor para se testar um carro", comentou.

Ricciardo ficou em oitavo lugar no GP da Áustria, realizado no último dia 22 de junho. Com 83 pontos, o australiano é o terceiro na classificação geral, atrás apenas de Nico Rosberg, líder com 165 pela Mercedes, e de Hamilton, vice-líder com 136.