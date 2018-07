Confiante, Hamilton espera 'verdadeiro teste' no Bahrein

O piloto inglês ocupa a quarta posição do Mundial, com 40 pontos, e já vem mostrando força em sua primeira temporada pela Mercedes. "O final de semana na China foi realmente positivo para mim e para a equipe. A cada corrida estou me tornando mais constante na equipe e mais confortável no meu carro, e nós ficamos muito felizes com a pole e o pódio final", ressaltou Hamilton.

O inglês, porém, admitiu que ainda é preciso evoluir em algumas áreas do carro e espera que isso possa ocorrer em um "curto prazo", visando o GP do Bahrein, onde ele destacou que o circuito local será um "verdadeiro desafio". "Especialmente para os pneus com superaquecimento e também a areia na pista, mas isso o ajuda a torná-lo único", completou, lembrando que o circuito foi montado no meio do deserto.

"O traçado tem uma grande combinação de curvas rápidas, lentas e médias, que deixam as coisas duras para os pilotos e o carro, então será um verdadeiro teste para nós. Não posso esperar para voltar ao carro e ver o que podemos fazer", enfatizou.