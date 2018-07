Confiante, Massa espera seguir na 'direção certa'

"Me sinto confiante e espero que possamos continuar caminhando nesta direção durante todo o final de semana", ressaltou Massa, depois de ter elogiado o acerto de seu carro e o comportamento do modelo F138 com os pneus utilizados nos primeiros treinos na pista chinesa.

"Hoje (sexta), imediatamente me senti bem com o carro e mesmo que, no começo, eu não estivesse totalmente feliz com o desempenho dos compostos médios e não fomos tão rápidos como os nossos rivais (no primeiro treino livre), os tempos foram bons. Quando mudei para os macios, o carro melhorou muito e isso permitiu que eu conseguisse o melhor tempo do dia. Foi impressionante, como pilotar dois carros completamente diferentes", disse o brasileiro.

Em seguida, Massa destacou a importância de a Ferrari usar os pneus da forma certa no treino de classificação deste sábado. "Nosso ritmo de corrida parece ser competitivo, o carro está lidando bem em com os dois tipos de pneus e o desgaste não é excessivo, mesmo que o desgaste maior do pneu macio se comparado com o médio seja um fator importante na hora de escolher a estratégia correta", enfatizou.