Confiante, Raikkonen torce para não chover em Xangai

XANGAI - Longe do pódio no GP da Malásia, Kimi Raikkonen está confiante em obter um bom resultado no GP da China, onde já brilhou nas temporadas passadas. Para tanto, o finlandês torce para não chover neste fim de semana, quando pretende tirar vantagem das atualizações promovidas pela Lotus.

"Teremos alguns componentes novos para o carro e as últimas atualizações deram um grande impulso. Então, será interessante ver o que vai acontecer, desde que não chova", afirma o finlandês, para quem a chuva será o único obstáculo para a equipe no domingo. "Não há razão para não irmos bem".

Raikkonen fundamenta sua confiança nos bons resultados em Xangai nos últimos anos. Ele já venceu em solo chinês e tem ainda um segundo e um terceiro lugar. "Já fui primeiro, segundo e terceiro colocado em Xangai. Então, será legal se eu puder adicionar outro pódio a essa lista".

Em 2012, em seu retorno à F1, o piloto da Lotus exibiu boa performance, mas sofreu com o desgaste dos pneus e não passou do 14º lugar. "Tivemos uma boa corrida e um grande resultado parecia possível. Mas ficamos sem os pneus na parte final e não somamos pontos", lamenta.

"Se analisamos bem a situação, não tínhamos um carro ruim na China em 2012. Se o carro estiver bem novamente, como esteve em Sepang [GP da Malásia], vamos estar em boa situação novamente", aposta o finlandês.