Confira as combinações que darão o título a Rosberg no domingo

Pela sétima vez na história o GP do Brasil de Fórmula 1 pode coroar o campeão na temporada. Para isso se concretizar no próximo domingo, o atual líder da temporada, o alemão Nico Rosberg precisa terminar entre as seis primeiras posições, porém somente em caso de vitória o piloto da Mercedes não depende de outros resultados do concorrente direto, Lewis Hamilton, para garantir o título.

São 19 pontos de vantagem e mais duas provas pela frente no calendário. Fora o GP do Brasil, no domingo, a etapa de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, é a de encerramento. É para lá que Hamilton, também da Mercedes, tentará levar a decisão. O inglês foi campeão nos dois últimos anos, mas também garantiu a conquista em 2008. Já o alemão, busca feito inédito.

Rosberg vem de duas vitórias seguidas em Interlagos, porém foi o concorrente direto quem venceu as duas últimas provas, nos Estados Unidos e no México. No ano, o alemão ganhou nove vezes, contra oito de Hamilton. O domínio da dupla rendeu à escuderia alemã o título antecipado dos construtores. Somente a Red Bull conseguiu quebrar essa hegemonia em 2016, ao ganhar o GP da Espanha, com Max Verstappen, e o da Malásia, com Daniel Ricciardo.

Combinações para o título:

Se chegar em 1º lugar, conquista garantida;

Se chegar em 2º e Hamilton for o 5º;

Se chegar em 3º e Hamilton for o 6º;

Se chegar em 4º e Hamilton for o 8º;

Se chegar em 5º e Hamilton for o 9º;

Se chegar em 6º e Hamilton for o 10º;