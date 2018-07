Confira cinco corridas memoráveis com chuva em Interlagos

Corrida de Fórmula 1 em Interlagos é quase garantia de tempo instável. Seja com a prova marcada no começo ou no fim do calendário, com o clima quente e a umidade proveniente da proximidade com as represas Billings e Guarapiranga, na pista é comum as nuvens escuras já causarem apreensão das equipes, pois a tal chuva de verão é recorrente no circuito. A água já foi personagens de corridas memoráveis, ao dar mais emoção nas disputas e até mesmo, ser decisiva para definição do vencedor.

1. 1991

Ayrton Senna nunca tinha vencido no Brasil e vivia essa intensa expectativa. A chuva foi quase vilã na ocasião, porque o piloto da McLaren teve problemas no carro e ficou só com a sexta marcha. Foi preciso um intenso esforço para manter o motor em funcionamento e se segurar na pista escorregadia. Lento nas últimas voltas, o brasileiro por pouco não foi alcançado no fim pelo italiano Riccardo Patrese, da Williams.

2. 1993

A Williams de Alain Prost era um carro difícil de ser batido, a não ser que as condições de corrida propiciassem isso. E foi o que aconteceu. Sob um temporal, o francês se envolveu em um acidente com Christian Fittipaldi. Aos poucos, a pista secou e Senna deu show para ultrapassar Damon Hill e ganhar pela segunda vez em casa.

3. 1996

A água caía sem trégua e a torcida marcou presença para torcer por Rubens Barrichello, então na Jordan, que largava em segundo lugar. Mas o pole-position Damon Hill, sequer foi ameaçado e levou a Williams com tranquilidade até o fim, quando recebeu a bandeira quadriculada já sob tempo ensolarado. Rubinho abandonou na 59ª, ao rodar durante uma tentativa de recuperar o terceiro lugar perdido para Michael Schumacher, que fazia a sua segunda corrida pela Ferrari.

4. 2003

A chuva provocou um dos desfechos mais inusitados. A 17 voltas do fim e já com os abandonos das favoritas Ferarri, Mark Webber, da Jaguar, bateu na entrada dos boxes. Segundos depois, Fernando Alonso, da Renault, colidiu com os destroços do carro do australiano. A direção de prova, então, deu bandeira vermelha e interrompeu a prova. Exatamente naquela volta, Giancarlo Fisichella, da Jordan, ultrapassou Kimi Raikkonen, da McLaren, e assumiu a liderança. Mesmo sem ter noção da importância da tomada da ponta, o italiano foi anunciado o vencedor somente dias depois, quando os fiscais revisaram as ordens das posições no momento do acidente.

5. 2008

Na última curva do GP do Brasil os pneus para chuva decidiram o campeão. A água começou a cair no fim e o alemão Timo Glock, da Toyota, não havia parado para trocar pneus. De quarto caiu para sexto lugar na mesma volta - a última - quando na curva final foi ultrapassado por Lewis Hamilton, da McLaren, que, com isso, terminou na quinta posição e garantiu o título com um ponto de vantagem sobre Felipe Massa, da Ferrari.