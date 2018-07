Confira os cinco principais destaques da Fórmula 1 em 2014

A temporada 2014 da Fórmula 1 termina neste domingo, em Abu Dabi, com a decisão do título restrita aos dois pilotos da Mercedes, Nico Rosberg e Lewis Hamilton. Mesmo dominada pela equipe alemã, o campeonato deste ano revelou bons pilotos, trouxe surpresas e fez renascer no torcedor brasileiro a esperança por resultados melhores de compatriotas na próxima temporada. Para relembrar esses momentos, o Estado escolheu os cinco melhores episódios do ano.

1. Daniel Ricciardo

O australiano chegou na Red Bull para ser o segundo piloto, afinal, ser companheiro do tetracampeão Sebastian Vettel era uma tarefa ingrata. Porém, foi Ricciardo quem se destacou no ano, ao ser o único corredor fora da Mercedes a ganhar corridas. O australiano festejou no Canadá, Hungria e Bélgica e transformou o alemão em coadjuvante.

2. Daniil Kvyat

Com pouca experiência e novato na Fórmula 1, o russo iniciou a temporada como a grande surpresa. Logo na estreia, no GP da Austrália, se transformou no mais jovem piloto a pontuar em uma corrida, ao terminar na 9º posição. Aos 19 anos e 10 meses, Kvyat bateu o recorde que pertencia a Sebastian Vettel e com a ida do alemão para a Ferrari, conquistou espaço na Red Bull graças à boa temporada feita em 2014.

3. Brasileiros

Depois de oito temporadas na Ferrari, Felipe Massa foi para a Williams e disse ter se reencontrado. Ele conquistou bons resultados neste ano, como dois pódios (um deles em Interlagos) e ainda uma pole position, na Áustria. Xará de Massa, Nasr também se destacou e fechou 2014 com a vaga garantida na Sauber no ano que vem. Ele fará o Brasil voltar a ter dois pilotos na categoria, o que não ocorria desde 2012, entre Massa e Rubinho.

4. Rivalidade interna

Há tempos a Fórmula 1 não via dois pilotos da mesma equipe polarizarem uma temporada. As Mercedes de Nico Rosberg e Lewis Hamilton dominaram as pistas, com 15 vitórias em 18 provas disputadas até o momento, além das 11 dobradinhas - uma a mais do que o antigo recorde da histórica dupla da McLaren formada por Senna e Prost, em 1988. A disputa também levou a momentos de rivalidade e de trocas de farpas entre os concorrentes.

5. Kamui Kobayashi

O japonês, cujo pai é sushi-man, se destacou novamente mais pelo carisma do que pelos resultados na pista. O piloto ficou fora da temporada de 2013 e, para retornar à categoria, promoveu uma "vaquinha" na internet com seus fãs. O dinheiro deu para entrar na Caterham, uma das piores equipes do grid. Logo na abertura, na Austrália, se envolveu em um acidente com Felipe Massa, depois chegou a perder a vaga na grid para o alemão Andre Lotterer e ainda viu a equipe ameaçar fechar as portas e não ir para duas etapas. Ainda assim, "Koba", como é conhecido, conseguiu retornar para disputar a corrida em Abu Dabi.