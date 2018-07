Confirmado na Corrida do Milhão, Massa comemora nova chance na Stock Car

A primeira oportunidade de Felipe Massa na Stock Car não terminou como ele esperava. O piloto, vice-campeão da Fórmula 1 em 2008, sofreu com problemas no motor e teve encerrada de forma precoce sua primeira prova desde a saída da categoria. Sem sucesso na primeira etapa do ano, o brasileiro vai disputar agora a famosa Corrida do Milhão e comemora a nova chance na principal categoria do automobilismo do País.

"Fiz minha primeira corrida oficial depois de 16 anos na F-1 justamente em Interlagos na Stock Car em dupla com o Cacá Bueno. Fomos competitivos na corrida, andando entre os três primeiros até ter o problema de motor, que impediu que pudéssemos brigar pelo pódio. Na época até brinquei dizendo que queria uma nova corrida porque fiquei com o gostinho de 'quero mais'", declarou Massa, nesta quarta-feira.

Assim, o piloto vai disputar sua segunda prova na Stock Car. A Corrida do Milhão será disputada no dia 5 de agosto, no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia (GO). "É muito especial correr em uma prova tão importante como a Corrida do Milhão", comentou Massa, que novamente correrá pela Cimed Racing.

Após dividir carro com Cacá Bueno na etapa que abriu o campeonato, Massa pilotará sozinho seu veículo, de número 19, que também utilizava na Fórmula 1. Seus companheiros de equipe serão o próprio Cacá, Marcos Gomes, Felipe Fraga, Lucas Foresti e o argentino Agustin Canapino.

Equipe de Massa na Corrida do Milhão e também na estreia, a Cimed Racing tem bom histórico na já tradicional prova da Stock Car. Em 2016, Felipe Fraga levou a melhor e venceu a corrida.